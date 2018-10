Dublin (AFP) Mehr als vier Monate nach dem historischen Referendum zur Legalisierung der Abtreibung in Irland hat das Parlament die Beratungen über die entsprechende Gesetzesänderung aufgenommen. "Ich bin überzeugt, dass wir heute, jetzt, ein neues Kapitel für die Gesundheit der Frauen aufschlagen", sagte Gesundheitsminister Simon Harris am Donnerstag zu Beginn der Debatte in Dublin.

