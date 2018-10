Rom (AFP) Die deutsche Hilfsorganisation Seawatch ist mit einem neuen Schiff zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ausgelaufen. Die "Mare Jonio" sei unter italienischer Flagge unterwegs zur libyschen Küste, schrieb die Organisation am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zusammen mit anderen Flüchtlingsrettern werde dort "genau Ausschau" gehalten, hieß es in der Mitteilung. Ziel sei es dabei auch, die europäische Strategie, "Menschen im Stich zu lassen", in Frage zu stellen.

