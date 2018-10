Berlin (AFP) Der Friedensnobelpreis für Nadia Murad ist in den Augen ihres früheren psychotherapeutischen Betreuers "eine Auszeichnung für alle jesidischen Frauen und für die Opfer von sexueller Gewalt". Die Verleihung des Nobelpreises an Murad sei "eine wunderbare Geschichte", sagte Psychotherapeut Jan Ilhan Kizilhan am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Ich freue mich." Der Traumatologe ist Initiator eines Projekts, das mehr als tausend jesidische Frauen nach Deutschland holte.

