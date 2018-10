Bagdad (AFP) Nach zehntausenden Einwohnern von Basra ist auch der EU-Botschafter im Irak bei einem Besuch in der südirakischen Stadt an verunreinigtem Wasser erkrankt. "Ich hatte nicht vor, in diesem Maß mit den Leuten von Basra solidarisch zu sein, doch ich kann versichern, dass ich nun verstehe, was ihr empfindet", schrieb Ramon Blecua am Donnerstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. In Basra mussten bereits mehr als 90.000 Menschen wegen des Wassers im Krankenhaus behandelt werden.

