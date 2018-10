Kigali (AFP) Ein Gericht in Ruanda hat die Oppositionspolitikerin Diane Rwigara am Freitag gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Die 37-jährige Buchhalterin hatte in Erwartung ihres Ende September begonnenen Prozesses mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen.

