Frankfurt/Main (AFP) Der als "Kannibale von Rotenburg" bekannt gewordene Armin M. bleibt weiterhin in Haft. Der Antrag, seine Strafe nach 15 Jahren zur Bewährung auszusetzen, wurde abgelehnt, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Freitag mitteilte.

