Wilhelmshaven (AFP) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden. Die sechs Bewohner und ein an den Rettungsarbeiten beteiligter Feuerwehrmann kamen mit leichten Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

