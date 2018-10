Berlin (AFP) Viele Menschen in Deutschland waschen sich nicht ausreichend ihre Hände und verbreiten dadurch Krankheiten. Zu diesem Schluss kommt eine am Freitag veröffentlichte Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) anlässlich des Welthändewaschtags am 15. Oktober. Demnach waschen sich nur rund 50 Prozent der Befragten die Hände, wenn sie von draußen nach Hause kommen oder nachdem sie Tiere gestreichelt haben.

