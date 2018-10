Weimar/Magdala (dpa) - Die Organisatoren eines umstrittenen Rechtsrock-Konzertes in Thüringen mussten sich kurzfristig einen neuen Ort suchen. Am Freitagabend hat das Konzert mit mehreren Hundert Zuschauern und begleitet von einem starken Polizeiaufgebot in Apolda begonnen - statt wie geplant im 15 Kilometer entfernten Magdala.

Das Amtsgericht Weimar untersagte dem Veranstalter kurz vor dem geplanten Beginn des Konzerts dort die Nutzung von Zufahrtswegen zum Konzertgelände, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem zweitägigen Konzert werden Tausende Neonazis erwartet. Etwa 50 Menschen protestierten zu Beginn gegen die Veranstaltung. Am Samstag ist auf dem Marktplatz auch ein Familienfest geplant.

Die Zufahrtswege zu dem Gelände in Magdala, wo die Bühnentechnik bereits aufgebaut war, wurden nach der Gerichtsentscheidung abgesperrt. Neben Magdala war auch Apolda für beide Tage als Konzertort angemeldet worden.

Innenminister Georg Maier (SPD) bezeichnete den Umzug nach Apolda als Erfolg. Für die Stadt allerdings sei dadurch eine schwierige Lage entstanden. «Die Bürger von Apolda sind jetzt die Leidtragenden.» Maier äußerte sein Unverständnis darüber, dass das Verwaltungsgericht Weimar am Freitag für die zwei Veranstaltungstage in Apolda nahezu alle Auflagen der Versammlungsbehörde gekippt hat

Der Veranstalter hatte sich erfolgreich mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Weimar gegen Auflagen der Versammlungsbehörden für den Apoldaer Marktplatz gewehrt. Die Einschränkungen seien nur zulässig, wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bestehe, die durch handfeste Tatsachen belegt sei, teilte das Gericht am Freitag mit. Bloße Verdachtsmomente und Vermutungen genügten hingegen nicht.

