Washington (AFP) Der US-Senat hat grünes Licht für die geplante Abstimmung über den umstrittenen Richterkandidaten Brett Kavanaugh gegeben. Bei einer Verfahrensabstimmung am Freitag votierten 51 Senatoren dafür, in einer Schlussabstimmung über Kavanaughs Ernennung zum Richter am Obersten Gericht zu entscheiden, 49 stimmten dagegen. Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski stimmte dabei mit der demokratischen Opposition gegen Kavanaugh, der Demokrat Joe Manchin mit den Republikanern für den Kandidaten.

