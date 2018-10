Istanbul (AFP) Der neue Istanbuler Großflughafen geht laut einem Zeitungsbericht erst mit zweimonatiger Verspätung in Betrieb. Wie das "Handelsblatt" am Donnerstagabend berichtete, soll der Flughafen zwar wie geplant zum Nationalfeiertag am 29. Oktober eingeweiht werden, doch solle der eigentliche Flugbetrieb erst Anfang Januar beginnen. Statt am 30. und 31. Oktober soll demnach der Umzug vom Atatürk-Flughafen nun erst am 30. und 31. Dezember stattfinden.

