Jerusalem (AFP) Als Reaktion auf die jüngsten Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen hat Israel die Fischereizone vor der Enklave weiter verkleinert. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman ordnete an, das Gebiet, in denen Bewohner des Gazastreifens fischen dürfen, von neun auf sechs Seemeilen (elf Kilometer) vor der Küste zu reduzieren, wie sein Ministerium am Samstag mitteilte.

