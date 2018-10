Wien (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht Anlass zur Hoffnung in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen mit der britischen Regierung. "Ich habe Grund zu denken, dass sich das Annäherungspotential zwischen beiden Seiten in den vergangenen Tagen vergrößert hat", sagte Juncker in einem Gespräch mit den österreichischen Zeitungen "Standard" und "Kurier" sowie dem Wochenmagazin "Falter". "Aber es lässt sich nicht absehen, ob wir schon im Oktober zum Abschluss kommen. Wenn nicht, dann machen wir das im November."

