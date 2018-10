Ulm (AFP) In Ulm haben sich bis zu 40 Männer eine Massenschlägerei geliefert. Laut Polizei gingen am Freitagabend mehrere Notrufe von Zeugen ein, wonach größere Gruppen jüngerer Männer aufeinander einschlugen. Den Schätzungen zufolge waren 20 bis 40 Männer an den Auseinandersetzungen beteiligt.

