Erfurt (AFP) Widerstand gegen Rechtsrockkonzerte in Thüringen: Mit zahlreichen Veranstaltungen hat am Samstag ein Bündnis von Initiativen, Parteien und Bürgern gegen eine geplante Veranstaltung von Rechtsextremen in Apolda protestiert. Am Abend war dort ein Rechtsrockkonzert geplant, die Absprachen dazu mit dem Veranstalter liefen nach Polizeiangaben noch.

