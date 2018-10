New York (AFP) Bei einem katastrophalen Verkehrsunfall sind in den USA 20 Menschen getötet worden. Nach Medienberichten vom Sonntag stieß eine so genannte "Stretch Limo" - eine verlängerte Luxuslimousine - im Bundesstaat New York mit einem anderen Auto zusammen und raste dann in eine Gruppe von Passanten vor einem Ladengeschäft.

