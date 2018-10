Berlin (AFP) Die Zahl der Abschiebungen in die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko hat einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die deutschen Sicherheitsbehörden begründen dies in internen Unterlagen laut "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe) damit, dass "intensive Verhandlungen über die Verbesserung der Rückkehrzusammenarbeit" zu "signifikanten Fortschritten bei der Identifizierung potentieller Ausreisepflichtiger geführt" hätten.

