Kiel (dpa) - Mit Reden von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus endet heute der Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Angesichts desaströser Umfragewerte wird erwartet, dass beide die Union vor den wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen in diesem Monat zu Geschlossenheit aufrufen. CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel hatte dies bereits gestern auf der Konferenz gemacht. Als wichtigste Ursache für den Sturzflug der Umfragewerte benannte sie dabei erneut den Streit mit der CSU über ihre Migrationspolitik.

