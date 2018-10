Jerusalem (AFP) In einem Industriegebiet einer israelischen Siedlung im Westjordanland sind am Sonntag drei Israelis durch Schüsse schwer verletzt worden. Polizei und Armee teilten mit, die Fahndung nach dem geflüchteten Schützen sei im Gange. Dessen Identität sei "den Sicherheitskräften bekannt", hieß es in einer Erklärung des Militärs. Doch zunächst müssten die Umstände des Vorfalls genau untersucht werden.

