Olpe (AFP) Der Erfindergeist eines Seniors in Nordrhein-Westfalen hat eine Ohnmacht und einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der Mann aus Ennepetal hatte ein Dieselaggregat in seinem kleinen Elektrofahrzeug eingebaut und dieses mit der Batterie verbunden, um die Reichweite des E-Autos zu erhöhen, wie die Polizei in Olpe am Sonntag mitteilte. Nicht bedacht hatte er wohl die Abgase, die sich dadurch im Fahrzeuginneren ansammelten.

