Offenbach (dpa) - Hoch «Viktor» beschert Deutschland auch in der nächsten Woche sonniges, trockenes und warmes Oktoberwetter mit Temperaturen bis 23 Grad. Allerdings handele es sich um einen goldenen Oktober mit Abstrichen, da sich in einigen Regionen Nebel und Hochnebel länger halten könne, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Ein Ende des ruhigen Hochdruckwetters sei auch am kommenden Wochenende und wahrscheinlich sogar darüber hinaus nicht in Sicht. Es bleibt damit allerdings auch zu trocken.

