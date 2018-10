Berlin (AFP) Der Bund will Länder und Kommunen bei den Flüchtlingskosten spürbar entlasten. Zwischen 2019 und 2022 wolle die Bundesregierung Ländern und Gemeinden insgesamt 15,1 Milliarden bereitstellen, wie das "Handelsblatt" am Sonntag unter Berufung auf einen Gesetzesentwurf Der Bundesregierung berichtete. Der Entwurf soll am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

