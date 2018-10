Lissabon (AFP) Hunderte Feuerwehrleute kämpfen in Portugal gegen einen Waldbrand. Das Feuer brach nach Angaben des Katastrophenschutzes in der Nacht zum Sonntag im Nationalpark von Sintra-Cascais nahe der Hauptstadt Lissabon aus. Mindestens 18 Menschen wurden leicht verletzt, darunter neun Feuerwehrleute. Ein Campingplatz musste geräumt werden, dutzende Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

