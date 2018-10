Köln (AFP) Sechs Tage nach dem Fund eines ausgesetzten Babys in Köln hat sich die Mutter bei der Polizei gemeldet. Die 32-Jährige erschien am Freitag auf einer Polizeiwache und offenbarte sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kölnerin wurde vernommen und ärztlich untersucht. Zu den Motiven der Tat wurde nichts bekannt.

