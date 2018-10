Kabul (AFP) Die Zahl der zivilen Opfer durch Selbstmordanschläge in Afghanistan ist stark angestiegen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden bei Selbstmordanschlägen mit Sprengsätzen 2343 Zivilisten getötet oder verletzt, wie die UN-Unterstützungsmission in Afghanistan (Unama) in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht schreibt. Das war ein Zuwachs von 46 Prozent. Werden Sprengfallen hinzugerechnet, wurden 3634 Zivilisten getötet oder verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.