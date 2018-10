Madrid (AFP) Im ersten Prozess um den mutmaßlichen Diebstahl von Babys während der Franco-Diktatur in Spanien ist der angeklagte ehemalige Arzt einer Verurteilung entgangen. Das Gericht in Madrid sprach den früheren Frauenarzt Eduardo Vela am Montag zwar schuldig, verzichtete wegen Verjährung der Vorwürfe aber auf eine Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Haft für den 85-Jährigen gefordert.

