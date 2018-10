Berlin (AFP) Der Deutsche Beamtenbund Tarifunion (dbb) hat die Abschaffung der Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte gefordert. Der Verbandsvorsitzende Ulrich Silberbach begrüßte am Montag in Berlin die geplante Wiederherstellung der Beitragsparität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Schritt zu einer "gerechten Lastenverteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern". Es gebe hier allerdings darüber hinaus noch "Luft nach oben", hieß es in einer Erklärung des dbb.

