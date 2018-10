Berlin (AFP) Wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll, wird dies nach Ansicht der deutschen Klimawissenschaftlerin und IPCC-Autorin Sabine Fuss nur klappen, indem in großem Stil CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt wird. Das Ausmaß könne allerdings durch vermehrte Klimaschutzanstrengungen verringert werden, erklärte die Forscherin des Mercator Research Institute am Montag in Berlin.

