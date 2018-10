Neubrandenburg (AFP) Ein dreijähriges Mädchen ist in Wolgast an den Folgen schwerer Verbrühungen gestorben. Das ergab die rechtsmedizinische Untersuchung, wie die Polizei in Neubrandenburg am Montag mitteilte. Das Kind war am Freitag leblos in seinem Bett in der Wohnung der Familie in Wolgast gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Stralsund nahm Ermittlungen gegen die Mutter auf.

