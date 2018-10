Budapest (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat von Saudi-Arabien Beweise für den Verbleib des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi gefordert. Bei einem Besuch in Budapest meldete Erdogan am Montag Zweifel an der offiziellen saudiarabischen Version der Ereignisse an: Wenn Saudi-Arabien behaupte, dass der Journalist das Konsulat des Königreichs in Istanbul lebend verlassen habe, "dann müssen die zuständigen Behörden das beweisen", sagte Erdogan.

