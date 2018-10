Gotha (AFP) Mutmaßliche Rechtsextreme haben einen Gedenkstein für die ehemalige Synagoge im thüringischen Gotha geschändet. Sie hinterließen am Samstag auf dem Gedenkstein Aufkleber mit eindeutig rechtextremem Inhalt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vier Tatverdächtige wurden von der Polizei in Tatortnähe festgestellt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben weiteren Aufklebern auch Sturmhauben und Kopfbedeckungen mit Symbolen verfassungswidriger Organisationen sowie einen Elektroschocker und einen Schlagring.

