Berlin (AFP) Der designierte Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockström, hat vor einem Weiter-so in der Klimapolitik gewarnt. Der aktuelle Bericht des Weltklimarats IPCC zeige, dass dies "die Lebensgrundlagen vieler Menschen gefährden würde", erklärte Rockström am Montag in Potsdam. Es bleibe weniger als ein Jahrzehnt, um die CO2-Emissionen von Kohle und Öl zu verringern.

