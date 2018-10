Brüssel (AFP) Nach den eindringlichen Warnungen des Weltklimarates IPCC haben Klimaschützer von der EU mehr Anstrengungen im Kampf gegen Treibhausgasemissionen gefordert. Alle Augen seien nun auf die EU-Umweltminister gerichtet, die am Dienstag in Luxemburg tagen, erklärte das europäische Climate Action Network (Can Europe) am Montag in Brüssel. Sie müssten "auf die IPCC-Warnungen reagieren" und das EU-Ziel für die Reduzierung von Treibhausgasen bis 2030 auf "deutlich über 45 Prozent erhöhen".

