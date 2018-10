Lübeck (AFP) Polizisten haben im schleswig-holsteinischen Grömitz eine in einem Mülleimer gefangene Ente befreit. Das Tier war nach Angaben der Beamten vom Montag aus ungeklärter Ursache in einem Kurpark in den Papierkorb geraten und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr daraus befreien. Auf der anderen Seite war der Einwurfschlitz zu schmal, um die Hand hineinzustecken und den Erpel herauszuziehen.

