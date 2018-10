Seoul (AFP) Nordkorea will nach südkoreanischen Angaben rasch Gipfeltreffen mit Russland und China veranstalten. Sowohl eine Reise des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un zu Russlands Staatschef Wladimir Putin als auch ein Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Nordkorea würden "bald" erwartet, sagte Südkoreas Staatschef Moon Jae In am Montag in Seoul.

