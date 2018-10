Berlin (AFP) Die Grünen haben einer Umfrage zufolge so viel Unterstützung wie seit dem Reaktorunglück von Fukushima vor sieben Jahren nicht mehr. In dem am Montag veröffentlichten "Trendbarometer" der Fernsehsender RTL und n-tv kommt die Partei auf 18 Prozent, ein Punkt mehr als vor einer Woche. Damit sind sie aktuell in den Umfragen zweitstärkste Kraft hinter der Union (28 Prozent).

