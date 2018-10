Berlin (AFP) Die hausarztzentrierte Versorgung sichert vor allem chronisch Kranken eine bessere Versorgung und offenbar auch Überlebensvorteile. Zu diesem Ergebnis kommt die AOK Baden-Württemberg zehn Jahre nach Einführung der Hausarztverträge, wie die Kasse am Dienstag in Berlin berichtete. So würden beispielsweise Diabetiker durch die intensivere Hausarztversorgung häufiger vor schweren Komplikationen wie Amputationen, Erblindung oder Schlaganfällen bewahrt. Herzpatienten bleiben demnach Krankenhausaufenthalte erspart.

