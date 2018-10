Berlin (AFP) Das Hilfswerk Brot für die Welt und die Menschenrechtsorganisation FIAN sehen in der Digitalisierung der Landwirtschaft keine Hilfe im weltweiten Kampf gegen Hunger. Die neuen Technologien könnten die Auseinandersetzung um Ressourcen sogar verschärfen und eine dezentrale Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährden, prognostizierten die Organisationen in ihrem am Dienstag veröffentlichten "Jahrbuch zum Recht auf Nahrung".

