Bonn (AFP) Die Eigentümer der Warenhäuser Karstadt und Kaufhof haben die geplante Fusion am Dienstag beim Bundeskartellamt angemeldet. Die Behörde in Bonn prüft das Vorhaben nun in einer ersten Phase, wie sie mitteilte. Eine Entscheidung müsste sie bis zum 9. November treffen. Bei weiterem Ermittlungsbedarf kann das Kartellamt die Prüfung aber um bis zu drei Monate verlängern.

