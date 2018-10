Tuttlingen (AFP) Ein elfjähriger Junge ist in Böttingen in Baden-Württemberg von zwei freilaufenden Hunden krankenhausreif gebissen worden. Die beiden Dobermänner griffen das Kind am Freitagabend unvermittelt an, warfen es zu Boden und bissen ihm unter anderem ins Gesicht, wie die Polizei in Tuttlingen am Dienstag mitteilte. Der hinzukommende Besitzer warf sich schützend über den Jungen und zog seine Hunde schließlich weg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.