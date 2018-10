Russe (AFP) Nach der Ermordung der bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa hat die Polizei einem Medienbericht zufolge einen Verdächtigen festgenommen. Das meldete am Dienstag der Radiosender BNR unter Bezug auf Polizeikreise. Die Ermittler kündigten für den Verlauf des Tages eine Pressekonferenz in der nordbulgarischen Stadt Ruse an, wo die Leiche der 30-Jährigen am Samstag gefunden worden war.

