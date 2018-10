Chemnitz (AFP) Bei einem Feuer in einem Spänebunker im Erzgebirge sind mehrere Einsatzkräfte teils schwer verletzt worden. Vier Feuerwehrleute wurden wegen des Verdachts einer Kohlenmonoxidvergiftung mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen, wie die Polizei Chemnitz am Dienstag mitteilte. Zwei weitere Feuerwehrmänner sowie fünf Polizeibeamte wurden wegen Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.