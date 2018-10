Brüssel (AFP) Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) will sich jedem Brexit-Abkommen widersetzen, durch das neue Handelsbarrieren innerhalb des britischen Binnenmarktes entstehen würden. "Es darf keine Handelsschranken im britischen Binnenmarkt zum Schaden der wirtschaftlichen Lage Nordirlands geben", warnte die DUP-Vorsitzende Arlene Foster am Dienstag nach einem Treffen mit dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel. Ihre Partei könne kein Abkommen unterstützen, das den Weg für "Zölle oder andere regulierende Hindernisse" bereite.

