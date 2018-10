Ankara (AFP) Eine Woche nach dem Verschwinden des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul hat Saudi-Arabien der Türkei die Durchsuchung seines Konsulats in der Bosporus-Metropole erlaubt. Wie das türkische Außenministerium am Dienstag mitteilte, erklärten sich die saudiarabischen Behörden zur Kooperation bereit und stimmten der Durchsuchung des Konsulatsgebäudes zu.

