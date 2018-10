St. Goar (AFP) Ein mit 400 Tonnen Salpetersäure beladenes Schiff hat sich in der Nacht zum Dienstag auf dem Rhein festgefahren. Der Fluss wurde in Höhe der Loreley in Rheinland-Pfalz komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Es trat demnach keine Säure aus.

