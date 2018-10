Brüssel (AFP) Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow ist für den diesjährigen Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments nominiert worden. Ins Rennen um den Preis gehen nach Angaben des Europaparlaments außerdem der marokkanische Menschenrechtsaktivist Nassar Zefzafi sowie Hilfsorganisationen, die im Mittelmeer Flüchtlinge retten. Auf diese drei Kandidaten einigten sich am Dienstag in Brüssel die Mitglieder der Ausschüsse für Außenpolitik und Entwicklung.

