Genf (AFP) Nach dem Tod eines inhaftierten Oppositionspolitikers in Venezuela hat die UNO eine "transparente Untersuchung" verlangt. Fernando Albán habe sich in "staatlichem Gewahrsam" befunden, sagte die Sprecherin von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Dienstag in Genf. Der Staat sei daher verpflichtet gewesen, seine Sicherheit, körperliche Unversehrtheit und Würde zu gewährleisten. Da es "widersprüchliche Informationen" über den Vorfall gebe, fordere die UNO eine transparente Untersuchung, um die Umstände seines Todes aufzuklären.

