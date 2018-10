Heilbronn (AFP) Auf der Autobahn 6 in Baden-Württemberg ist ein Kleintransporter während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Dem Fahrer gelang es nach Angaben der Polizei vom Dienstag noch, den Kleintransporter bei Sinsheim auf den Seitenstreifen zu lenken und sich selbst zu retten. Allerdings verbrannten seine beiden Hunde in dem Fahrzeug.

