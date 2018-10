Berlin (AFP) Am Sonntag wird voraussichtlich das Ende der letzten Alleinregierung in einem Bundesland besiegelt. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat wird der Wahlausgang in Bayern nicht ändern. Egal, welche Regierung in München gebildet wird - in der Länderkammer bleibt es unübersichtlich. Die Zeiten, in denen der Unionsblock dem SPD-Lager gegenüber stand, sind lange vorbei. Heutzutage gibt es ein Potpourri aus allen nur denkbaren Konstellationen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.