Brüssel (AFP) Der neue Generaldirektor der belgischen Atomaufsicht (Fank) hat eine bessere Auskunft über Zwischenfälle in belgischen Atomkraftwerken versprochen. "Wir werden mehr und schneller kommunizieren", sagte Frank Hardeman am Mittwoch in Brüssel. Auch über kleinere Vorfälle in den Akw soll demnach künftig konsequent informiert werden. Damit die Informationen nicht an der Grenze haltmachten, stehe die Fank zudem in engem Kontakt mit dem Bundesministerium für Umwelt in Berlin, sagte Hardeman.

